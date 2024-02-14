«الصحة» تحذر مرضى السكري من مخاطر تناول الأنسولين دون استشارة الطبيب

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرًا رسميًا حول خطورة حصول مرضى السكري على الأنسولين دون استشارة الطبيب، مؤكّدةً ضرورة الكشف المبكر عن المرض ومتابعة مستوياته بانتظام، فضلًا عن اتباع تعليمات الطبيب بدقة، مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام للوقاية من مضاعفات المرض.

ما هو الأنسولين؟

أوضح التقرير أنَّ الأنسولين هو هرمون ضروري للتحكم في نسبة السكر في الدم، ويحتاجه مرضى السكري بشكل يومي، إذ أنَّ لا يوجد أي مستحضرات دوائية من الأنسولين على شكل حبوب أو دواء فموي لأن الإنزيمات في المعدة تكسر الأنسولين قبل وصوله لمجرى الدم.

الحصول على الأنسولين دون استشارة طبيب قد يُسبب مضاعفات

وحذّرت وزارة الصحة من أنَّ الحصول على الأنسولين دون استشارة الطبيب قد يُسبب مضاعفات صحية خطيرة، داعية مرضى السكرى على المشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المكبر عن الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، للاطمئنان على صحتهم وتلقي العلاج المناسب في وقت مبكر.