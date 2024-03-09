آخر كلمات الشهيد الملازم بسام إبراهيم لزوجته.. «الابن هيكمل مشوار الأب»

بين رغبة الأب في الشهادة وحرص الابن على إكمال مسيرة والده؛ تُنسج حكاية الشهيد الملازم بسام نجيب إبراهيم لتُجسد معنى التضحية والفداء، اسمٌ حُفر بحروف من ذهب في صفحات تاريخ الوطن، شابٌ طموحٌ، حلم بِحُب الوطن وضحّى بروحه فداءً له.

تمنى أن ينال الشهادة، يدعو ربه دائماً بها، وفي آخر حديث مع أسرته، أوصاهم الشهيد الملازم بسام بالعناية بأبنائه، مطمئنهم بأن الله سيكتب لهم الخير الكثير.

«يا رب لو بتحبني اكتبها لي» جملة قالها الشهيد الملازم بسام لزوجته قبل استشهاده، تحكي عن هذا اليوم «يوم استشهاده اتصل بينا ليطمئن علينا جميعا ووصانا: خلوا بالكم من العيال وإن شاء الله ربنا كاتب لهم خير كثير جدا».

حديث أرملة الشهيد بسام جاء خلال مقطع فيديو عُرض خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمنسابة الاحتفال بيوم الشهيد بحضور الرئيس السيسي، موضحة أن ابنتها افتقدت أباها بعد استشهاده وطلبت رؤيته «بنتي جاءت لي بعد استشهاد زوجي، وقالت لي يا ماما أنا عايزة بابا، قولت لها بابا شهيد في الجنة وأول واحدة هياخدها للجنة أنتي، وهيغفر لسبعين من أهله».

تحكي أرملة الشهيد الملازم بسام قصة تغيير ابنها للكية التي التحق بها من أجل استكمال مسيرة والده، قائلة إنَّ ابنها كان في كلية حاسبات ومعلومات لكنه أصرّ على استكمال مسيرة والده ودخول الكلية الحربية، «طلبت من الرئيس عبدالفتاح السيسي ذلك، ووافق على هذا بشرط اجتياز كل الاختبارات الخاصة بالدخول، وبفضل ربنا ابني اجتاز الاختبارات ودخل الكلية الحربية».