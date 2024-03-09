والد الرقيب أول أحمد جميل محمد: «دعوت الله ليكون شهيدا واستجاب لي»

قالت أرملة الشهيد رقيب أول، أحمد جميل محمد، إنّه في يوم استشهاده، تواصل معنا عدة مرات قبل استشهاده ليطمئن علينا، وخاصة على ابنته «كارما»، وفجأة تواصل معنا أحد زملائه طالبا أن يحدث والده.

جاءت هذه التصريحات خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وبثتها قناة «إكسترا نيوز» الفضائية.

من جانبه، قال والد الشهيد: «تواصل معي أحد زملائه وأبلغني باستشهاده، حينها قولت إنا لله وإن إليه راجعون، وعندما تطوع في الجيش كنت مُتيقنًا من استشهاده، والله سبحانه وتعالى تقبل دعوتي أن يبقى شهيد».

أما أرملة الشهيد رقيب أول، أحمد جميل محمد، فقالت: «بنته بتسأل عليه دايمًا وكان نفسي يسمع كلمة بابا منهل قبل استشهاده».