قصة حب تحدت بتر الساقين.. رقيب مقاتل يتزوج حبيبته رغم الإصابة

«لو فيه بطل حقيقي في قصتي فهي زوجتي».. كلمات إنسانية يملؤها الحب والامتنان، أنهى بها الرقيب أول مقاتل أحمد حسني عبد ربه كلمته خلال انعقاد فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد، الذي أكد تمنيه الشهادة في كل عملية عسكرية كان يُكلف بها؛ رغبة منه في فداء بلده مصر بروحه ضد الأعداء المتربصين بها.

إصابة خطيرة أدت لبتر في الساقين

وأكمل المقاتل عبد ربه قصته، بأنه قرر تأجيل زواجه لحين الانتهاء من أحد المداهمات العسكرية للقضاء على عدد من الارهابيين في سيناء ، إلا أنه أصيب جراء انفجار عبوة ناسفة ما أدى إلى بتر في الساقين، لذا قرر الاتصال بزوجته لُيبلغها أن كل شيء نصيب لأن علاجه سيحتاج وقتًا طويلا وهي غير مضطرة لذلك، إلا أنها تمسكت به وجاء ردها: «شرف ليا ولأي بنت مصرية تكمل حياتها مع أبطال زيكم».

وقوف الزوجة مع أحمد حسني

وتكللت قصة حب الرقيب المقاتل عبد ربه بالزواج وإنجاب طفلين، وأبدى في نهاية حديثه حبه وتقديره لزوجه بترديد: «وهي دي الست المصرية الأصيلة اللي دايما بتظهر في وقت الشدة».

لفتة إنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي

وفي لفته إنسانية معتادة من الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب من زوجة المقاتل عبد ربه الصعود إلى المنصة هي وأبنائها للوقوف بجوار زوجها تكريمًا لها على موقفها الراقي الإنساني في تمسكها به بعد إصابته الخطيرة جراء مطاردة العناصر الإرهابية.

يشار إلى أن القوات المسلحة تحتفل في الـ9 من مارس كل عام بيوم الشهيد، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.