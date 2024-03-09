رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«الأعلى للجامعات» يناقش التوصيات النهائية لنظام التعليم المدمج

كتب:

أحمد أبوضيف
09:53 ص | السبت 09 مارس 2024
المجلس الأعلى للجامعات

المجلس الأعلى للجامعات

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، أنّ المجلس سيناقش عددًا من الموضوعات العامة المتعلقة بالتعليم الجامعي، في اجتماعه المقبل، أبرزها مناقشة التقرير النهائي للجنة المشكّلة بشأن تطوير التعليم المُدمج في الجامعات وإبداء الرأي والملاحظات النهائية فيها.

وأشارت المصادر إلى أنّ المجلس شدّد على ضرورة الانتهاء من كل التعديلات في غضون شهر، وعرضها على المجلس في أسرع وقت، لافتة إلى أنّ هناك عددًا من المقترحات يجرى دراستها سواء بالمسمى أو الشهادة الممنوحة، مؤكدًا أنّ الرأي النهائي يصبُّ في مصلحة الطالب أولًا.

المجلس الأعلى للجامعات 

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المجلس يناقش في اجتماعه المقبل أعمال التجهيزات لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني 2024 في الجامعات الحكومية، المقرر أن تكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس.

اقرأ المزيد:

«الأعلى للجامعات»: تحالف إقليم القاهرة الكبرى الحدث الأهم في الاستراتيجية التعليمية

«الأعلى للجامعات» يدرس تعديل بعض قواعد تنسيق 2024

الأعلى للجامعات يحدد موعد انتهاء المحاضرات بجميع الكليات في رمضان

«الأعلى للجامعات» يناقش تغيير اسم النظام المدمج إلى «التعليم المستمر»
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.