«الأعلى للجامعات» يناقش التوصيات النهائية لنظام التعليم المدمج

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، أنّ المجلس سيناقش عددًا من الموضوعات العامة المتعلقة بالتعليم الجامعي، في اجتماعه المقبل، أبرزها مناقشة التقرير النهائي للجنة المشكّلة بشأن تطوير التعليم المُدمج في الجامعات وإبداء الرأي والملاحظات النهائية فيها.

وأشارت المصادر إلى أنّ المجلس شدّد على ضرورة الانتهاء من كل التعديلات في غضون شهر، وعرضها على المجلس في أسرع وقت، لافتة إلى أنّ هناك عددًا من المقترحات يجرى دراستها سواء بالمسمى أو الشهادة الممنوحة، مؤكدًا أنّ الرأي النهائي يصبُّ في مصلحة الطالب أولًا.

المجلس الأعلى للجامعات

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المجلس يناقش في اجتماعه المقبل أعمال التجهيزات لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني 2024 في الجامعات الحكومية، المقرر أن تكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس.