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دراما المتحدة

حزب مصر أكتوبر: الاحتفال بيوم الشهيد دليل على اعتزاز مصر بأولادها

كتب:

أحمد الشرقاوي
12:14 م | السبت 09 مارس 2024
الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر

الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر

قدمت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأسر الشهداء، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذي يوافق 9 مارس من كل عام. 

جيهان مديح: نستلهم من يوم الشهيد معنى الفداء

وقالت مديح، في في تصريحات صحفية، إن الاحتفال بيوم الشهيد دليل على اعتزاز مصر وقياداتها بأولادها، ويمثل أسمى معاني العطاء والوفاء، مؤكدة نستلهم من تلك الذكرى العطرة معنى النضال من أجل الوطن، مؤكدة أن قواتنا المسلحة لا تنسى أبطالها، ويوم الشهيد له مكانه خاصة في قلوب جميع المصريين وسيظل شهدائنا الأبطال في أذهاننا على مر التاريخ.

وأكدت رئيس الحزب أنه لولا تضحيات شهدائنا ما حققنا ما نعيش فيه من استقرار وسلام وأمان، منوهة بأن مصر خاضت حربا على الإرهاب نيابة عن العالم، موجهة الشكر للقيادة السياسية على ما تقدمه من دعم لأسر الشهداء وأبنائهم على مختلف المستويات.

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