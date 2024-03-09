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دراما المتحدة

الرئيس السيسي: توقفت كثيرا أمام «رسائل» قصة الشهيد عبد المنعم رياض

كتب:

شريف سليمان
12:28 م | السبت 09 مارس 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الشهيد عبد المنعم رياض عندما أوكلت إليه المهمة ذهب إلى مكتبه، وكان مجهزا بشكل جيد، فطلب منهم مائدة بسيطة والتخلي عن السجادة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز": «توقفت جدا أمام هذا الإجراء، الاستقامة والزهد في الدنيا هو طريق الخير الكبير أوي للناس، وأقول هذا لنفسي ولكم جميعا».

وتابع: «ما حدث كان مقدما لخير عظيم جدا، وبالفعل فقد استشهد وحصل على لقب شهيد ونحتفل به كل سنة ونقدر مساره».

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