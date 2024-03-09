ياسمين فؤاد: هناك ربط بين البيئة والاستثمار بدعم من الرئيس السيسي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الملف البيئي أصبح أكثر أهمية على مستوى الدولة فأصبح هناك ربط شديد بين البيئة والاستثمار والمشروعات القومية بدعم من رئيس الجمهورية لتكون أحد مصادر الدخل من خلال القطاع السياحي على سبيل المثال، أو من تقليل تلوث الهواء.

وأوضحت الوزيرة أن هناك نماذج مُختلفة من خلال إدارة المخلفات والاستثمار بالمحميات وأصبح 2023 عاما محفزا للاستثمار، حيث تم البدء في إنشاء مشروع تحويل المخلفات لطاقة ووضع الاشتراطات الخاصة بذلك وطرق الاستثمار فيها وهو عمل كبير، والاستفادة من المخلفات الزراعية بأنواعها ووضع استراتيجية الوقود الحيوي وطرق الاستثمار فيه وهو ما ساعدنا على إطلاق منتدى الاستثمار البيئي الأول وطرح الأفكار للمستثمرين.

دعم الاستثمار البيئي على تطوير المحميات الطبيعية

وشددت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة بتشكيله الجديد، على أن الوزارة عملت على تطوير المحميات الطبيعية، حيث جرى إطلاق حملة «حكاوي من ناسها»، لتحكي أهمية المجتمع المحلي وثقافتهم وتراثهم كأساس المحميات، ويتم حاليًا استمرار الحملة بوسائل الإعلام لنخرج من المحلية إلى الإقليمية ليتم التعاون مع المملكة الأردنية وتبادل الخبرات بين المحميات في البلدين للتعرف على التراث الثقافي والبيئي للسكان المحليين بالبلدين.

وأوضحت وزيرة البيئة أن قطاع التعاون الدولي شهد العديد من الإنجازات، ومنها رئاسة مصر لهيئة الحفاظ علي البحر الأحمر وخليج عدن لمدة عامين، والعمل على تطويرها من جهة دراسات إلى السعي نحو الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص للحفاظ على البحر الأحمر والبيئة البحرية، مشيرة إلى العمل على التحضير لاستلام رئاسة اتفاقية برشلونة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التعاون مع دولة أذربيجان رئيس مؤتمر المناخ «cop29»، لنقل الخبرات المصرية في استضافة مؤتمر المناخ «cop27»، والمشاركة في أعمال العديد من المحافل الدولية لتحقيق مفاهيم المسؤولية المشتركة لدعم العمل البيئي إقليمياً وعالميًا.

زيادة موارد صندوق حماية البيئة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد علي زيادة موارد صندوق حماية البيئة خلال عام 2022 - 2023 إلى 160%؜، من خلال الاستثمار وزيادة الرسوم واشتراطات حق ممارسة النشاط، بمساعدة المجلس السابق فله كل التقدير مٌشددة على استعداد تمام للتعاون والعمل مع الجميع لتحقيق صالح البيئة في مصر ودمجها في كافة القطاعات التنموية.