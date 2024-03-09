والدة الشهيد أسامة فراج: ابني بطل أطلقوا عليه «أسد معركة كرم القواديس».. وقتل 6 من التكفيريين

قالت والدة الرقيب أسامة فراج محمد أحمد، أحد شهداء القوات المسلحة، إن ابنها استشهد خلال قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بمهاجمة خط كمائن كرم القواديس، وجرى تبادل إطلاق النيران معهم والقضاء على العديد منهم، ما أدى إلى إصابة البطل واستشهاده.

وأضافت خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد بحضور الرئيس عبد الفنتاح السيسي، أنّ الشهيد أسامة تواصل معها يوم الاستشهاد وتحدث مع جميع أفراد البيت، مواصلة: «الرصاصة التي تلقاها ابني في صدره آلمتني في قلبي في ذات الوقت».

وأشارت إلى أن أسامة له أخ آخر يدعى خالد في ضابط في شمال سيناء، وطلب أسامة منه الذهاب إلى شمال سيناء ايضا لمكافحة الإرهاب، مواصلة: «خالد كان بيحكيله عن المداهمات إللي كان بيطلعها في سيناء، وقاله اللي بيروح سيناء بيموت، لكن أسامة رد قاله متستخسرش الشهادة فيا يا خالد».

وأكملت: «الشهيد مبيموتش وأسامة ابني بطل أطلقوا عليه أسد معركة كرم القواديس، لأنه قتل 6 من التكفيريين».