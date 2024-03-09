السيسي: كنا نواجه إرهاب أسود تخيّل أنّه يمكنه تخريب مصر.. لكننا هزمناه بسواعد أبنائنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر كانت تواجه إرهابا أسودا تخيّل أنّه يمكنه استباحة دماء ومستقبل المصريين، وتخريب البلد، متابعا: «حرب مصر على الإرهاب الأخيرة التي استمرت 10 سنوات، تصوّر الإرهابيون أنّهم يمكنهم تخريب مصر بسهولة، لكن هذا لن يحدث».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، «بإخلاص ودماء أبنائنا، سواء اللي استشهدوا أو أصيبوا، نجحنا في دحر الإرهاب، وكان فضل الشهداء على مصر كبيرا بعد المولى عز وجل فيما وصلنا إليه من نجاحات».

وتابع الرئيس السيسي «الكلام ده لازم نكرره عشان نبقى دايما فاكرين ومننساش إن في تمن أتدفع في البلد دي علشان تستمر وتبقى آمنة وسالمة، ويبقى كل اللي اتعمل في رقبتنا كلنا ويبقى الحفاظ عليها والعمل على تطويرها ضريبة لازم ندفعها كلنا».