الرئيس السيسي: المصريون تحملوا ضغوطا منذ 4 سنوات.. وسنواصل دعم فلسطين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي عاشتها مصر منذ 4 سنوات حتى الآن، بداية من أزمة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب على غزة كانت تحديًا كبيرًا أمام المصريين.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: «بنتحمل ونساعد على أد ما نقدر في غزة مع حفاظنا على بلدنا، ونفس الكلام مع الاتجاه الجنوبي بنحاول نكون عامل استقرار وسلام ومنشعلش أبدا حرائق».