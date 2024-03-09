تنبأ باستشهاده قبل زفافه.. من هو المجند مينا مجدي فانوس؟

قبل أيام من استشهاده عام 2016، كتب الشهيد مجند مينا مجدي عطية فانوس، عبارة واحدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكانت «مشروع شهيد»، إذ تنبأ بوفاته مضحيًا في سبيل الوطن، فاستجاب الله له واستشهد خلال اشتراكه في عمليات ضد الإرهابين بالعريش.

من هو المجند مينا مجدي فانوس؟

وخلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، المذاعة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار قادة الدولة، كرم السيسي اسم الشهيد مينا مجدي بحضور أسرته، التي أكدت أنّ التكريم فخر وشرف لها.

الشهيد مينا مجدي فانوس، تخرج في كلية التجارة والتحق بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية في عمر الـ22 عامًا، واُستشهد في عام 2016 وعمره 23 عامًا، وجرى نقل الجثمان من مستشفى السويس العسكرى إلى كنيسة مارمرقس فى إمبابة، ليشيع إلى مثواه الأخير قبل حفل زفافه بأيام، وفق تصريحات تلفزيونية سابقة لوالدته: «ابني كان نفسه يموت شهيد وكان حاسس لدرجة أنه كتب على صفحته، مشروع شهيد، قبل استشهاده بأيام قليلة، وكانت خطيبته تقوله ماتسبنيش وتروح، يقول لها الشهادة فخر وشرف».

احتفالية يوم الشهيد

مينا لديه شقيق واحد هو مارك مجدي، ظهر في احتفالية يوم الشهيد إلى جوار والديه، ووفق والدته: «ليه أخ واحد وكان بيستعد لفرحه بعد إنهاء خدمته العسكرية لكن ربنا اختاره ووقتها خطيبته حصلها صدمة وكلنا اتصدمنا، لكن الشهيد عند ربنا حي يرزق وده عزاءنا».