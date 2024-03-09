سعر كيلو الفول البلدي اليوم في الأسواق.. تراجع 7 جنيهات

قال عبور فرج العطار، نائب شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إن سعر كيلو الفول البلدي اليوم، يشهد معدل انخفاض يتراوح بين 15 إلى 20% عن الأسبوع الماضي، بقيمة تراجع بلغت 7 جنيهات في الكيلو.

سعر كيلو الفول البلدي اليوم

وأضاف «العطار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر كيلو الفول البلدي اليوم للمستهلك يتراوح بين 44 إلى 50 جنيها في الأسواق الشعبية التي يباع فيها الفول سائبا وليس مغلفا، بينما يتراوح سعر الفول المستورد بين 32 إلى 38 جنيها، مشيرا إلى أن الأسعار تختلف من منطقة لأخرى وحسب نوع الفول وكذا نسبة الفرز واللون وجودة التسوية.

إنتاج مصر من الفول البلدي

وأشار «العطار» إلى أن مصر تنتج محليا نحو 30% من استهلاك الفول سنويا، بينما يتم استيراد 70% من ليتوانيا وأستراليا وكندا، بينما تصل المساحة المزروعة من الفول تصل إلى نحو 125 ألف فدان، مؤكدا على أن من أهم خطوات زيادة إنتاج محصول الفول تخصيص مساحات زراعية جديدة لزراعة الفول ودعم الفلاح وإرشاده، وذلك في محاولة لاستعادة مكانة مصر عالميا في زراعة وتصدير الفول.