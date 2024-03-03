أسهل 3 طرق لتحويجة الفول المدمس.. اعرفي أسرار المطاعم

أيام قليلة تفصلنا عن الشهر الفضيل؛ ومع اقتراب نفحات شهر رمضان تستعد ربات البيوت بتجهيز مجموعة من الأطعمة، تأتي في مقدمتها الفول المدمس، الذي يعتبر الأشهر والأهم على سفرة السحور، لهذا نستعرض أكثر من وصفة لتحويجة الفول المدمس لكي يصبح مماثلًا للفول الذي تشتريه الأمهات من المطاعم، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

أسهل 3 طرق لتحويجة الفول المدمس

ملعقتان كبار ثوم مفروم ناعم.

ملعقة شطة اختياري.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة.

ربع كوب عصير ليمون.

ربع كوب خل.

كوب ماء.

طريقة عمل خلطة فول المطاعم

قومي بخلط جميع المكونات السابقة حتى تجانس مكونات تحويجة الفول وضعيها زجاجة ثم احتفظي بها في الثلاجة.

ضعي الفول بالكمية المناسبة في مقلاة على النار ويهرس بالشوكة ويترك حتى الغليان ثم يرفع من على النار.

انقلي الفول في طبق ويضاف له صوص طحينة ومقدار من الخلطة السابق تحضيرها.

تقلب محتويات الفول في الطبق جيدا ويزين بالبقدونس المفروم ويقدم مع الخبز البلدي الطازج.

طريقة أخرى لتحضير الفول المدمس

نصف كيلو فول جاف.

3 ملاعق كبار من الفول المجروش.

ربع كوب من العدس الأصفر.

عصير ليمونة كاملة.

ماء مغلي.

نصف ملعقة صغيرة باكينج بودر.

خطوات طريقة عمل الفول

اغسلي الفول وانقعيه في الماء ليلة كاملة أو بحد أدنى 5 ساعات، ثم اشطفيه وضعيه في الدماسة أو في حلة محكمة الغلق.

اغسلي العدس والفول المجروش ثم ضعيهما على الفول في الدماسة، واغمري الفول ومكوناته بالماء المغلي.

ضعي عصير الليمونة بقشرتها وأضيفي الباكينج بودر لتسريع عملية النضج ، ثم غطي الدماسة جيدا واتركي الفول حتى الغلوة الأولى.

اتركيه على نار هادئة جدا على أقل درجة حرارة حتى تنتهي عملية التدميس؛ خلال 6 إلى 7 ساعات ليتحول إلى فول بحبيبات زبدة مهروسة.

ضعي الفول في طبق ثم قومي بهرسه بشكل ناعم، ثم إضافة الملح والكمون وزيت الزيتون والطحينة إلى الفول.

استمري في التقليب جيدا بواسطة ملعقة خشبية.

ضعي القليل من البقدونس من أجل التزيين.

الطريقة الثالثة لـ الفول المدمس

فول مدمس.

ربع كوب زيت حار.

ملح وكمون.

عصير ليمون.

شرائح من البصل والطماطم.

ثوم مفروم.

شطة حمراء.

أوراق جرجير.

طريقة عمل خلطة فول السحرية

ضعي الفول في الطاسة القليل من الماء له.

اهرسي حبيبات الفول بالشوكة ويضاف له الثوم المفروم ناعم.

اتركي الفول حتى الغليان ثم يضاف له الكمون والملح وعصير الليمون.

ضيفي شرائح البصل والطماطم وتقلب مع الفول جيدا لتقليل حدة البصل.

ضيفي الشطة وزيت الحار ويقلب الفول المدمس.