«تنبأ بطريقة استشهاده».. قصة الجندي سيد بسطاويسي أحد أبطال المزرعة الصينية

جندي موهوب، لديه بصيرة، فنان ورسام ومؤلف للشعر، هكذا عُرف البطل سيد بسطاويسي شهيد معركة المزرعة الصينية في حرب أكتوبر المجيدة، حسبما حكى الكاتب الصحفي محمد الليثي في فيلم تسجيلي عُرض ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

سجل الشهيد سيد بسطاويسي المرحلة المهمة من تاريخ مصر منذ عام 1969 حتى عام 1973، وجرى هذا التسجيل في يوميات، المفارقة أنه تنبأ بنفس الطريقة التي استشهد بها في مذكراته ورسم حفرة وكتب عليها «حفرتي الميدانية ومقبرتي».

وجاء في الفيلم التسجيلي أنَّه بحلول يوم 16 أكتوبر كانت المعركة مازالت مستمرة دائرة حول المزرعة الصينية، واصطدم الاحتلال بمواقع مصرية محصنة.

الفنان محمد سلام الذي جسّد شخصية الشهيد سيد بسطاويسي خلال الفيلم التسجيلي: «بعد كل ما حدث في الحرب، لم أعد أشعر بالغربة وأنا موجود في هذه الحفرة، فقد بت أشعر بأنّي جزء من تراب هذا الأرض وأنَّه سيضمني يوما ما، وأتمنى أن أكون جاهزا للقاء الله».