السيسي: معبر رفح لم يُغلق أبدا.. ومصر تغتنم أي فرصة لإدخال المساعدات إلى غزة

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ مصر حريصة على أن يكون معبر رفح مفتوحًا لمدة 24 ساعة، مشددًا على أنَّ أي فرصة تُتاح لنا لإدخال المساعدات لقطاع غزة بأي حجم؛ نغتنمها فورًا.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: «أجدد التأكّيد أن معبر رفح لا يُغلق، وإسقاط المساعدات الجوية على شمال غزة نظرًا لكونها بعيدة قليلًا، ونظرًا لوجود بعض التحديات في دخول المساعدات من جميع المعابر ومن ضمنها معبر رفح، وهذا يفرض علينا وجوب وجود مرونة في التعامل من أجل إدخال المساعدات الإنسانية»