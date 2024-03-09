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السيسي: لم أتخذ قرارا يهدر مقدرات الوطن منذ اختياري رئيسا للبلاد

كتب:

يارا أشرف
12:49 م | السبت 09 مارس 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الأوضاع في مصر بدأت في التحسن، مؤكدا أنّه لم يغامر بالمصريين، ولم يأخذ قرارا يضيع به مصر، ولم نغامر لهوى أو فهم خاطئ أو تقدير منقوص.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: «إحنا مش فاسدين، ولا إحنا خدنا أموالكم وضيعناها بفساد أو بدلع، هذا لم يحدث إطلاقا».

وتابع: «كل ما قمنا به كان على أرض مصر ويمكن لأي مواطن أن يرى، وهذا تسجيل من إنسان أنتم اخترتموه وطلبتوا منه تولي المسؤولية، وأنا قولتلكم تعالوا نتولى المسؤولية معا».

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بقلم يارا أشرف