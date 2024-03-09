عضو بـ«النواب»: يوم الشهيد تكريم لأبناء مصر المخلصين.. ودرس للأجيال عن حب الوطن

قالت النائبة شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن يوم 9 مارس واحد من أهم التواريخ المصرية، والذي يأتي تخليدًا لذكرى الشهيد البطل عبد المنعم رياض، الذي استشهد خلال حرب الاستنزاف، وهو يوم ليس لتجديد الأحزان، وإنما تكريمًا لأبناء مصر المخلصين، الذين قدموا أرواحهم من أجل هذا الوطن دون انتظار لمقابل أو عائد.

يوم الشهيد تكريم لأبناء مصر المخلصين

ووجهت عليش في بيان لها اليوم، التحية والتقدير لأبناء مصر من القوات المسلحة المصرية وكل من قدم الغالي والنفيس دفاعًا عن هذا الوطن العظيم، مشيرة إلى أن سيرة شهداء مصر العطرة ستظل خالدة في وجداننا باعتبارهم نموذجًا عظيمًا يحتذي به الأجيال، في حب الوطن والدفاع عنه والحفاظ على كرامته وأمنه واستقراره.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه لولا شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة، لم يكن هناك وطن من الأساس، كونهم قدموا أسمى معاني الوطنية والفداء لأبطال ضحوا بأرواحهم من أجل استقرار هذا الوطن، فهم ضحوا بأنفسهم من أجل أمن و أمان و استقرار الوطن.

يوم الشهيد.. ذكرى عطرة سجلها التاريخ

وأشارت إلى أن حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على الاحتفال بيوم الشهيد، يأتي تقديرًا وعرفانًا منها بأبنائها الأبرار، الذي رووا بدمائهم الذكية تراب الوطن دفاعًا عنه وحفاظًا عليه ضد أي عدوان، مؤكدة أن هذه الذكرى العطرة سجلها التاريخ بحروف من نور لما لها دلالات خاصة، أهمها أن تكون درسًا للأجيال عن مفهوم حب الوطن والتضحية من أجله.