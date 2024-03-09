تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 9-3-2024

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت 9-3-2024 في محلات الصاغة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، و«جولد بيليون».

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بتعاملات الصباح، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3250 جنيه مقارنة بـ3270 جنيها، وهو ما جاء عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3714 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2786 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2173 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 26 ألف جنيه.