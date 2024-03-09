رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 9-3-2024

كتب:

مارينا رؤوف
01:00 م | السبت 09 مارس 2024
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت 9-3-2024 في محلات الصاغة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، و«جولد بيليون».

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بتعاملات الصباح، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3250 جنيه مقارنة بـ3270 جنيها، وهو ما جاء عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3714 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2786 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2173 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 26 ألف جنيه.

اقرأ المزيد:

ارتفاع 4.6% في أسعار الذهب العالمية خلال أسبوع.. هبوط الدولار السبب

سعر جرام الذهب عيار 21 في محال الصاغة.. انخفاض كبير

100 جنيه دفعة واحدة.. تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم الجمعة 8-3-2024.. آخر تحديث
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.