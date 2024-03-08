100 جنيه دفعة واحدة.. تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 مارس 2024، في مصر بمحلات الصاغة خلال بداية التعاملات المسائية، تراجعا كبيرا، يقدر بنحو 100 جنيه لمختلف الأعيرة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3250 جنيها، للشراء، دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة، خلال بداية التعاملات المسائية بمحلات الصاغة في مصر، وفقا لأخر التحديثات المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 3714 جنيها للشراء، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 3250 جنيها للشراء، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2785 جنيها للشراء، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 2172 جنيها للشراء، دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 26 الف جنيه للشراء، بينما سجل سعر الأونصة الذهبية نحو 2167 دولار للشراء.