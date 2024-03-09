سعر جرام الذهب عيار 21 في محال الصاغة.. انخفاض كبير

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعًا كبيرًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، كما انخفض أمس بقيمة 100 جنيه دفعة واحدة، تزامنًا مع القضاء على أزمة الدولار في السوق الموازية، ووضع سعر عادل للجنيه المصري.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ووفق بيانات الأسعار من مؤسسة «جولد بيليون» والشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 3270 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية 3737 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجرام عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 3270 جنيهًا للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات عند 2803 جنيهات ، وعيار 14 سجل 2180 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم، فسجل 26 ألفًا و160 جنيهًا للشراء، دون سعر المصنعية والضريبة.