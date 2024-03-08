أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم الجمعة 8-3-2024.. آخر تحديث

أعلنت الشعبة العامة للذهب، تحديثا للأسعار خلال منتصف التعاملات اليوم الجمعة 8-3-2024، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3350 جنيهًا في محال الصاغة، قبل إضافة قيمة الضريبة والمصنعية.

تنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم خلال منتصف التعاملات، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم

- سعر جرام الذهب عيار 24، سجل 3828 جنيها للشراء، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3350 جنيها للشراء، ويعد العيار الأكثر مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 2871 جنيها، دون مصنعية.

جرام الذهب عيار 14

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 دون مصنعية نحو 2339 جنيها، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب نحو 26 ألفًا و800 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2181 دولار.