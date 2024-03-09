السيسي: نبذل أقصى ما نستطيع من جهد وطاقة لإغاثة الشعب الفلسطيني

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ العالم يشهد منذ شهورا مأساة كبرى بجوارنا في فلسطين العزيزة، حيث يسقط آلاف الشهداء في قطاع غزة، ويتعرض الأحياء منهم لمعاناة إنسانية غير مسبوقة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: «نبذل أقصى ما نستطيع من جهد وطاقة لحمايتهم وإغاثتهم عن طريق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات لهم».

وأكمل: «طلبت من المؤسسات عمل تقدير لتكلفة إعمار غزة التي تضم 2.3 مليون نسمة، ووجدنا التكلفة تتجاوز أكثر من 90 مليار دولار لكي تعود غزة ببنيتها الأساسية ويمكن العيش بها مرة أخرى».

وتابع: «كان ممكن حد يقولي ما تاخدهم سيناء عندك والأمور تتحل»، متعجبا: «هو أنتم فاكرين إننا ممكن نخونهم ولا إيه!».

وواصل: «الأرض أرضنا وبلادنا كلنا مسؤولين نحميها زي ما هي وبحدودها المعروفة منذ آلاف السنوات، ومش هنفرط فيها».