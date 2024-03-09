الرئيس السيسي: شهداء مصر سيبقون في وجدان أمتنا محل تقدير واحترام

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة للشعب المصري خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، قائلا: «شعب مصر العظيم أتحدث إليكم اليوم في ذكرى يوم الشهيد، يوم الأبطال الذين خرجوا من نبت هذه الأرض الطيبة، فحملوا الأمانة برأس شامخة وقابلوا ربهم بنفس راضية، وتركوا لنا مع آلام الفراق فخرًا ومجدًا سيظل محفورا وخالدا في ذاكرة آمتنا».

وأضاف «السيسي»، أن صفحات تاريخ هذا الوطن، ذاخرة بأيام تشهد على قصة كفاح الشعب المصري المليئة بالتضحيات والبطولات التي أضاءت مشاعل النور وألهبت مشاعر الوطنية، وحطمت صخور اليأس، ومهدت دروب الأمل وخلدت أسماءها في سجلات الشرف».

وأكد أن شهداء مصر وبريق ضيائها سيبقون في وجدان أمتنا محل تقدير واحترام، لافتا إلى أن احترام الضمير الوطني دليل قاطع على أن حب الأوطان ليس شعرات تُرفع أو عبارات تُنطق، وإنما تضحيات حقيقية، من عرق وجهد ودماء، ثمنًا لصون مصر وأمنها واستقرارها وتقدمها.

وأعرب الرئيس السيسي، عن تقديره واحترامه لرجال القوات المسلحة البواسل الذين يحملون على عاتقهم بكل عزيمة وإصرار وشجاعة، حماية مُقدرات ومُكتسبات الوطن جنبًا إلى جنب، مع رجال الشرطة الأشداء المُخلصين في حفظ أمن مصر، والمُتسلحين بالولاء لهذا الوطن العظيم.

واستطرد: «شعب مصر الأبي الكريم، سيحكي التاريخ يوما كيف كان العبور بمصر وشعبها من حافة الخطر والفوضى والضياع إلى بر السلامة والأمان والاستقرار صعبا وقاسيا، وكم كان الثمن المدفوع من دماء أبنائنا غاليًا وعزيزًا، وكم كان حجم العمل والصبر والجلد وإنكار الذات كبيرا فوق التصور، إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام معجزة كبرى حققها المصريون خلال السنوات الماضية ».