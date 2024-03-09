ضبط مالكي محلين لبيع اجهزة فك شفرات القنوات في المنيا

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة في مجال مكافحة جرائم القرصنة والبث الفضائى بدون تصريح، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا عن ضبط مالك محل لبيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بدائرةمركز شرطة أبو قرقاص، وبحوزته (9 أجهزة ريسيفر، مجهزة لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون تصريح).

كما جرى ضبط مالك محل لبيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بدائرةمركز شرطة ملوي، وبحوزته (51 جهاز ريسيفر مجهز لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون تصريح).

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق أرباح مادية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.