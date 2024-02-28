«قصور الثقافة»: تدشين الإدارة العامة للتمكين الثقافي دعما لذوي الهمم

في إطار جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، وعمل وزارة الثقافة لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، تستمر وزارة الثقافة في العديد من القطاعات على تقديم الدعم الممنهج والمدروس لجميع الفئات بما فيها ذوو القدرات، كما خصصت الوزارة الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة وهى الإدارة الوحيدة المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة في الوزارة وتتبع الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما يمتد عملها إلى كل الأقاليم الثقافية التي تغطي مختلف المحافظات.

وقال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لـ«الوطن»: في إطار اهتمام الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بالاهتمام برعاية ذوي القدرات الخاصة، تخصص الوزارة العديد من الفعاليات لهذه الفئة، وفي قصور الثقافة تم تدشين الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن هذه الإدارة معنية بتقديم الخدمة الثقافية الفنية لأبناء مصر من ذوي القدرات الخاصة، وينقسم عملها إلى شقين، شق بحثي وآخر تنفيذي.

وتابع: وتقدم الإدارة ضمن فعالياتها أنشطة ثقافية وفنية القوافل الثقافية التوعوية التى تجوب محافظات مصر للتوعية بالإعاقة والتعامل الأمثل مع ذوي الاحتياجات الخاصة على اختلاف حالتهم وكذا درجة الإعاقة، وتتضمَّن عروضا مسرحية من بطولة ذوي القدرات الخاصة، كما تراعي الهيئة في المشروعات الإنشائية التي تصممها ذوي القدرات الخاصة، والهيئة أيضا أصدرت منذ 2019 أول مجلة متخصصة بطريقة برايل للمكفوفين، وهي «قطر الندى» برايل وهي مجلة فصلية تصدر كل ثلاثة شهور.

وأكمل «البسيوني»: كما تنظم الهيئة المؤتمرات المتخصصة التي تناقش قضايا هذه الفئة، وبمشاركة العديد من المتخصصين، وهذا المؤتمر السنوي الذي يصدر توصياته في الختام سواء كانت للوزارة أو للجهات المعنية ببحث هذه القضايا، والمتعاونة والمعنية من تنفيذ هذه التوصيات.

وأشار إلى أن هذه الإدارة مركزية في القاهرة كما لها وحدات تابعة في الأقاليم والمحافظات على مستوى الجمهورية، من أجل تقديم الأنشطة للفئة المستهدف في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ سياسة الدولة للاهتمام بهذه الفئة.

قصور الثقافة تطلق مبادرة «مبدعون مختلفون»

وواصل قائلا: كما أطلقت قصور الثقافة أيضا مبادرة «مبدعون مختلفون» للطلاب ذوي القدرات الخاصة في مدارس الجيزة، وتتضمَّن فعاليات توعوية وتثقيفية وترفيهية، بهدف تنمية مهارات طلاب المدارس من ذوي القدرات الخاصة، وتأهيلهم ودمجهم بالمجتمع، في إطار برتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، وانطلقت في الجيزة، ومزمع تنفيذ هذه المبادرة في المحافظات على مراحل.

المركز القومي لثقافة الطفل

كما يقدم المركز القومي لثقافة الطفل رعاية خاصة لذوي القدرات الخاصة، من خلال العديد الفعاليات من الأنشطة والدراسات البحثية التي يقوم بها المركز ضمن عمله البحثي، ومن بينها «ملتقى فنون ذوي الهمم» .

كما تتضمَّن فعاليات المركز عروض لفريق الحديقة من ذوي الهمم، هذا إلى جانب العديد من الفعاليات التي تستهدف تحقيق الدمج بين جميع الأطفال، من أجل الإسهام في إعداد وبناء طفل يليق بحضارة هذا الوطن، طفل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

المبادرة المجتمعية «انت مش لوحدك»

كما أطلقت وزارة الثقافة من خلال قطاع الفنون التشكيلية في مطلع 2023، المبادرة المجتمعية «انت مش لوحدك»، لدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم تنفيذها شهريا في عدد من المواقع التابعة للقطاع.

أول فرقة مسرحية من نوعها.. «الشمس» لذوي الاحتياجات الخاصة

وافتتحت وزارة الثقافة في 2018 فرقة «مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة» ، تابعة للبيت الفني للمسرح، وهى أول فرقة في مسرح الدولة متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل تسليط الضوء على هذه الشريحة المهمة من المجتمع، في محاولة لإبراز دورهم ومشكلاتهم، والمساعدة في دمجهم بصورة طبيعية داخل المجتمع.