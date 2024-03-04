الإدارة العامة لمرور القاهرة تعين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات

تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع تنفيد أعمال رفع كفاءة وتوسعة محور العبور بالوصلة من امتداد محور محمد نجيب وصولاً لطريق القطامية القديم مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة تجاه محور محمد نجيب، مما يستلزم الغلق الكلي لمحور العبور بالاتجاهين اعتبارا من الساعة 12 صباحا يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/5 ولمدة 15 يوما ليلاً ونهاراً.

ومن جانبها تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.