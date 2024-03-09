ضبط سيدتين متهمتين بالنصب والاحتيال على المواطنين في الدقهلية

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية من عدد 9 أشخاص، بتعرفهم على سيدتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارهما وكيلتين لإحدى شركات الملابس والإكسسوارات خارج البلاد وقيامهم بتحويل مبلغ 6 ملايين جنيه على حساباتهما البنكية ومحافظ إلكترونية مقابل شراء بضائع من الخارج عبر شبكة الإنترنت لإعادة بيعها بالسوق المحلية، إلا أنهما نصب عليهم والاستيلاء على المبالغ المالية وعدم التزامهما بذلك ورفضهما رد المبالغ المستولى عليها.

جرى ضبط المتهمين واعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.