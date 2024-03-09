عاجل.. واقعة الكراسي تتسبب في كارثة جديدة لجماهير الزمالك

يواجه نادي الزمالك، خطر توقيع عقوبة جديدة «مغلظة»، بعد واقعة «الكراسي» في مباراة الأهلي بنهائي كأس مصر نسخة موسم 2022-2023، والتي خسرها الفارس الأبيض بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم، أمس الجمعة، على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض السعودية.

ويكأن «المصائب لا تأت فرادى»، فقد أصبح الزمالك مهددا بتوقيع عقوبة مالية عليه، بعد خسارة لقب الكأس، بسبب إقدام جمهوره على تحطيم عدد من المقاعد في ملعب الأول بارك.

وبحسب لوائح العقوبات في اتحاد الكرة في هذه الحالات وبعد هذه الواقعة المؤسفة أمام الأهلي، فإنه ستوقع عقوبة مالية مغلظة على نادي الزمالك لما اقترفته الجماهير خلال قمة نهائي كأس مصر، إذ تنص اللائحة على: «عند قيام أحد عناصر اللعبة بإتلاف المنشأة تغريم النادي 100 ألف جنيه».

وتعد هذه أول مباراة نهائية لمسابقة كأس مصر تقام خارج مصر، واستطاع النادي الأهلي الحصول على اللقب بعد الفوز بهدفين دون رد، سجلهما الثنائي إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة، محققا البطولة الـ39 في تاريخه بهذه المسابقة.

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