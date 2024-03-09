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دراما المتحدة

بعثة النادي الأهلي لكرة القدم تصل إلى مطار القاهرة الدولي

كتب:

أيمن حمزة
09:53 ص | السبت 09 مارس 2024
بعثة النادي الأهلي لكرة القدم

بعثة النادي الأهلي لكرة القدم

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمة من العاصمة السعودية الرياض على متن طائرة خاصة سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، لنقل الفريق بعد تتويجه أمس ببطولة كأس مصر.

 

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول بعثة الأهلي من خلال صالة 4 بالمطار المخصصة للطيران الخاص، وسط تسهيلات خاصة قدمتها فرق شركة ميناء القاهرة الجوي وفرق الشركة الوطنية مصر للطيران.

وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من محمد مجدي أفشة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.