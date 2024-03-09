عاجل.. مفاجأة نارية لـ 8 لاعبين في الأهلي بعد مباراة الزمالك

دخل 8 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، لضمهم لمعسكر الفراعنة المقبل، وذلك بعد تألقهم في نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

ويضع حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، الرتوش الأخيرة في اختياراته من أجل الإعلان عن قائمة منتخب مصر بشكل رسمي استعدادًا للمعسكر المقبل والمقرر انطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفقًا لما علمه «الوطن سبورت» فإن هناك 8 لاعبين في صفوف الأهلي على رادار حسام حسن وهم: «مصطفى شوبير - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني - مروان عطية - إمام عاشور - كهربا - حسين الشحات».

ومن المقرر إعلان حسام حسن عن قائمة منتخب مصر خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل خوض دورة الإمارات الودية، والتي يبدأها الفراعنة بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس.