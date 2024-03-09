عاجل.. مفاجأة صادمة في إصابة إمام عاشور مع الأهلي بسبب الزمالك

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مفاجأة في إصابة إمام عاشور مع الأهلي

كشف إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، كواليس الفوز على الزمالك ومفاجأة في إصابته وحالته مع الأحمر قبل خوض مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر، والفوز بثنائية نظيفة بالمباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

هجوم على نجم الزمالك بعد خسارة القمة أمام الأهلي

هاجم الإعلامي أحمد حسام ميدو، خلال الساعات الماضية، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر محمد عواد حارس مرمى الأبيض، موضحا أيضا أن المدير الفني للفارس الأبيض جوزيه جوميز، وقع في العديد من الأخطاء لكن في النهاية هي طبيعية.

سيد عبد الحفيظ يعلق على تتويج الأهلي بكأس مصر على حساب الزمالك

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج المارد الأحمر ببطولة كأس مصر على حساب الزمالك.

ماذا فعل مجلس إدارة الزمالك بعد خسارة كأس مصر أمام الأهلي؟

سلط الإعلامي مهيب عبدالهادي، الضوء عن ردود أفعال مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد خسارة لقب كأس مصر أمام النادي الأهلي أمس الجمعة.

تفاصيل إصابة زيزو في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كشف الإعلامي مينا ماهر الضوء في تصريحات خاصة من السعودية للدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك على تفاصيل إصابة زيزو في مباراة القمة بين القطبين.

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