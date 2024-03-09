ضبط 6 آلاف نسخة من الكتب التعليمية المقلدة في المنيا

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنيا بالمنيا) ببيع العديد من الكتب المقلدة والمنسوخة لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وباستهداف المكتبة المُشار إليها تم ضبط المدير المسئول، وبحوزته (6720 نسخة من الكتب التعليمية المقلدة والمنسوخة لمختلف السنوات الدراسية قبل الجامعي بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون) وأقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي.