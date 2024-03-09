ضبط 7 متهمين بتزييف العملات المالية في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من (7 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية) بترويج العملات المالية المزورة، واستخدمها في شراء المنتجات.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية مزورة، وأقروا بتحصلهم على العملات المالية المقلدة من عاطل له معلومات جنائية، وشقيقه، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون، وأمكن ضبطهما.

وعُثر بحوزة المتهمين على (مبالغ مالية مُقلدة - مبلغ مالي صحيح– الأدوات والأجهزة والأوراق المُستخدمة في التزوير - 2 فلاشة تحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.