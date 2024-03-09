«Watch It» تطرح برومو تشويقي لمسلسل لحظة غضب.. من هو شريف؟

حرصت منصة «Watch It» على التروّيج لمسلسل لحظة غضب من خلال برومو تشويقي شاركته مع الجمهور عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير إنستجرام عن شخصية شريف التي يبحث أبطال العمل عنه.

الجمهور يخمن من هو شريف بمسلسل لحظة غضب

وظهر في البرومو التي شاركته منصة watch it شخص لم تظهر ملامحه، وعلقت عليه قائلة: «تقدروا تخمّنوا مين هو شريف؟ انتظروا مسلسل لحظة غضب من أعمال Watch It الأصلية في رمضان حصريًا».

وبمجرد طرح البرومو التشويقي، انهالت التعليقات لتخمن من هو الفنان الذي يجسد شخصية شريف وجاءت أغلب التعليقات تدور حول الفنان محمد فراج الذي يظهر بالفعل كضيف شرف ضمن أحداث المسلسل.

يذكر أنَّ شريف يظهر ضمن الأحداث زوج يمنى التي تقدم شخصيتها الفنانة صبا مبارك، ويختفي خلال الأحداث ويبدأ أبطال العم في البحث عنه ويشارك في العمل عدد من الفنانين من بينهم صبا مبارك وناردين فرج وسارة عبدالرحمن ومحمد عبدالرحمن ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.