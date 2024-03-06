بينها نوبات القلق في مسلسل لحظة غضب.. دراما رمضان تفتح ملف الأزمات النفسية

يشهد رمضان 2024 عودة قوية للدراما العربية التي تعالج العديد من القضايا الاجتماعية والنفسية، لذلك تفتح دراما رمضان ملفا شائكا حول الأمراض النفسية والاضطرابات التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص وزيادة الوعي لديهم بالأعراض وكيفية العلاج أو التعامل معها.. فما أبرز تلك المسلسلات؟

مسلسلات رمضان تفتح ملفا شائكا

نوبات القلق والتوتر وطريقة التعامل معها، من الاضطرابات النفسية التي يناقشها مسلسل لحظة غضب الذي يعرض في رمضان 2024، من بطولة النجمة صبا مبارك التي تجسد دور طباخة ماهرة تواجه تحديات كبيرة، وصراعات تُثقل كاهلها وتُشعل فتيل التوتر في مُجريات الأحداث المتلاحقة في المسلسل، ويرافقها في محمد شاهين وعدد من النجوم.

بينما يأخذك مسلسل «المعلم» بطولة مصطفى شعبان في رحلة مع الاضطرابات النفسية والضغوطات التي يعاني منها البطل بسبب الرغبة في الانتقام، وكيفية مواجهة تلك الرغبة في رحلة شاقة للغاية، طوال أحداث المسلسل المثيرة، بينما يواجه حسن الرداد في مسلسل «محارب» الأزمة ذاتها، بعدما عانى من الخوف الدائم من المجهول الذي ينتظره، في ظل هروبه من الثأر، لتحدث مفاجأة تغير مسار الأحداث في المسلسل بالكامل.

مسار إجباري يتحدث عن الاضطرابات الأسرية

مسلسل «مسار إجباري» يناقش المسلسل تأثير العلاقات الأسرية المضطربة على الصحة النفسية للأفراد، وكيف سيؤثر ذلك على عصام عمر وأحمد داش بطلا المسلسل الذي سيكون من بطولة شبابية، وضمن المسلسلات التي تراهن عليها الشركة المتحدة في الموسم الرمضاني المرتقب.

تسليط الضوء على هذه الأمراض وكسر حاجز الصمت حولها، يأتي ضمن واجبات الدراما في معالجة ومناقشة العديد من الأزمات سواء النفسية أو الاجتماعية وغيرها، ولذلك تسعى مسلسلات رمضان 2024، إلى نشر الوعي حول علامات وأعراض هذه الأمراض، إلى تحفيز المشاهدين على طلب المساعدة في حال شعورهم بأي أعراض نفسية، والأهم من ذلك محاربة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالأمراض النفسية.