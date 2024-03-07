طباخة ومحامية ومذيعة.. أشهر شخصيات صبا مبارك قبل مسلسل لحظة غضب

بالتوازي مع نجاحها الكبير من خلال شخصية الإعلامية هند سالم بمسلسل «بين السطور»، تستعد الفنانة صبا مبارك بقوة للموسم الرمضاني 2024، بمسلسل «لحظة غضب» المقرر عرضه على منصة «watch it».

صبا مبارك طباخة في لحظة غضب

ومن المقرر أن تقوم الفنانة صبا مبارك، بدور يمنى، التي تعمل طباخة، وتعاني من سيطرة زوجها النرجسي شريف، قبل أن تتطور الأحداث بعد اختفائه.

إعلامية في «بين السطور»

وجبة درامية ممتعة قدمتها الفنانة صبا مبارك، مؤخرًا، من خلال مسلسل بين السطور، الذي انتهى قبل الموسم الرمضاني بأيام، والتي قدمت فيه دور الإعلامية هند سالم.

محامية في سوتس بالعربي

المحامية فريدة، واحدة من أشهر أدوار الفنانة صبا مبارك، والتي قدمتها منذ عامين بالمسلسل الشهير «سوتس بالعربي» في 2022.

مدرسة في طايع

مهجة، مدرسة بإحدى قرى الصعيد، كانت واحدة من أبرز وأنجح أعمال الفنانة صبا مبارك، أمام الفنان عمرو يوسف، خلال مسلسل «طايع» عام 2018.

حكايات بنات

وتألقت الفنانة صبا مبارك، في المسلسل الاجتماعي حكايات بنات، الذي ناقش قضايا الفتيات الرومانسية، إذ قدمت دور مذيعة راديو وكاتبة محتوى.