حلويات رمضان سهلة وسريعة بدون سكر.. على قد الإيد بمكونات بسيطة

خلال شهر رمضان، تحرص ربات المنزل على تحضير الحلوى المختلفة، لتناولها عقب الإفطار والتراويح، ولكن قد يكون هناك أفرادًا في العائلة لا تهوى تناول السكريات، فتبحث عن حلويات رمضان بدون سكر، ولتجنب الحيرة التي تقع فيها ربات المنزل، نقدم حلويات رمضان سهلة وسريعة بدون سكر، وفقًا لخبراء الطبخ على قناة «سي بي سي سفرة» بخطوات بسيطة.

طريقة عمل مهلبية قمر الدين

ووفق ما عرضت نجلاء الشرشابي عبر برنامج «على قد الإيد»، المذاع على فضائية «سي بي سي» سفرة يتم عمل مهلبية قمر الدين بالطريقة التالية:

المقادير

6 أكواب من الماء.

زبيب.

جوز الهند.

عسل.

عبوة قمر الدين.

كوب نشا.

طريقة التحضير

ضعي قمر الدين مع الماء الساخن واتركيه ليبرد قليلًا.

اضربيه في الخلاط الكهربائي.

ضيفي الماء إلى المكونات حتى تحصلين على السمك المناسب.

ضعي السكر إلى الخليط.

ضيفي النشا بالتدريج.

قلبي المكونات جيدًا.

حتى تحصلين على قوام متماسك اسكبي الخليط في كاسات.

أدخليها إلى الثلاجة.

زيني بالزبيب وجوز الهند.

الخشاف بالبلح

المقادير

عسل.

ثلج.

لبن.

ماء.

طريقة تحضير الخشاف بالبلح

نظفي البلح.

اضربيه حتى يصبح سائلًا في الخلاط الكهربائي.

انقعي البلح في الماء.

ضيفي العسل والثلج.

من الممكن أن تضيفي الفواكه من المشمش والبلح والتين.

وزعيه في كاسات.

من الممكن إضافة قمر الدين.

مقادير طريقة عمل عجينة القطايف

المقادير:

كوب من الدقيق.

عسل.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة من الخميرة.

نصف ملعقة من الملح.

طريقة التحضير