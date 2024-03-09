الرئيس السيسي: تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب تصل إلى 90 مليار دولار

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة في الاحتفالية بيوم الشهيد تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة، والتي وصلت إلى أكثر من 90 مليار دولار.

وقال الرئيس السيسي إنَّه طلب من المؤسسات تقديم تقدير لإعادة الإعمار في غزة، التي يوجد بها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، مؤكّدًا أن التكلفة وصلت إلى 90 مليار دولار، مشيرًا إلى الأزمة الإنسانية الكبرى التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة.

وتابع رئيس الجمهورية أنَّ «العالم يشهد منذ أشهر مأساة كبرى بجوارنا في فلسطين العزيزة، يسقط آلاف الشهداء في غزة ويتعرض الأحياء منهم لمعانة إنسانية غير مسبوقة».