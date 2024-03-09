الرئيس السيسي: مصر محاطة بالأزمات.. والفترة الماضية شهدت ضغوطات كبيرة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الفترة الماضية شهدت ضغوطات كبيرة والمصريون تحملوا تلك الأزمات، مضيفًا: «أنا بقول كده عشان الناس يبذلوا جهدا أكبر يخلوا بالهم من بلدهم أكتر».

وأوضح خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: «عددنا 106 ملايين نسمة، ولدينا عدد كبير للغاية من الضيوف ويصل عددهم لـ9 ملايين»، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد اضطرابات كبير، ومصر محاطة بالأزمات والمشكلات والتحديات من كل الجهات سواء الشمال أو الجنوب أو الشرق.

وأشار إلى أن التحديات التي تحيط بمصر كثيرة ولها تأثير عليها، ومصر مقوماتها ليست كبيرة، موضحًا أنه خلال الـ10 سنوات الماضية كان هناك قتال الذي كان له تكلفة، ومن قبله فترة 2011، والتي كانت لها تكلفة أخرى، فضلا عن تكلفة فترة 2013، مشيرا إلى أن تكلفة الأزمات الماضية لا يستطيع أحدا تحملها بمفرده، ولا تستطع الحكومة حملها بمفردها، ولكننا يمكننا حملها كلنا معا.