6 معلومات عن البرنامج المرتقب لعلاج السرطان في الولايات المتحدة

تسعى الجهات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنفيذ برنامج لعلاج مرضى السرطان، عن طريق استخدام التقنيات المتقدمة لتحقيق أكبر استجابة علاجية للمرضى، وهذا ما أكده الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمس، مشيرا إلى وجود برنامج ثوري لعلاج مرضى السرطان في الولايات المتحدة، سيتم تنفيذه من قبل الوكالة الأبحاث الصحية المتقدمة «ARPA-H».

ما هو البرنامج المرتقب؟

وفي التقرير التالي ترصد «الوطن» أهم المعلومات عن البرنامج المرتقب لعلاج السرطان، كالتالي:

- كشف الموقع الإلكتروني لوكالة الأبحاث الصحية المتقدمة «ARPA-H»، برنامج تحليل العلاج المتقدم للسرطان «ADAPT» الذي سيوفر الرعاية لمرضى السرطان من خلال ضمان الاستفادة من أفضل العلاجات المتاحة مع تطور وتغير الأورام لديهم.

- البرنامج يعتمد على تعاون بين العلماء والأطباء والمرضى.

- يستفيد البرنامج من التقنيات المتقدمة، لتوفير فهم أعمق واستجابة علاجية أفضل لبيولوجيا الورم.

- يهدف البرنامج إلى مواجهة التحورات المكتسبة بانتظام في الورم، التي أدت إلى تقليل فعالية العلاجات التي كانت سابقا فعالة أو حتى فقدت فعاليتها مع مرور الوقت.

- سيقدم 40 مركزا وعيادة لرعاية مرضى السرطان، خدمات الملاح للمرضى، وتشمل القائمة مراكز رعاية مرضى السرطان رفيعة المستوى مثل معهد دانا فاربر للسرطان في بوسطن، ومعهد ديوك للسرطان، ونورثويل هيلث، ومايو كلينك.

- في اللقاحات التقليدية يجري حقن قطعة من الفيروس تُعرف باسم «المستضد» في الجسم، لإجبار الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة لمحاربة العدوى في المستقبل، أما في برنامج علاج السرطان الجديد يكون عن طريق تحفيز خلايا المخ للاستجابة المناعية للمرض، ويستخدم في علاج سرطان الجلد الرئة وأنواع السرطان الأخرى.