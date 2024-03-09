طريقة عمل مهلبية قمر الدين بتكات وحركات.. بأقل من كوب سكر

ترغب بعض النساء في معرفة طريقة عمل مهلبية قمر الدين إذ لا تخلو منه مائدة الحلويات في شهر رمضان المبارك، وتحاول جاهدة لإعداده في المنزل من الألف إلى الياء، حتى يكون مميزًا وشهيًا بأكثر من وصفة بنفس طعم المحلات، ولتعويض حاجة الأسرة للسكريات طوال ساعات الصيام، إذ يحتوى على عدد من الفوائد الصحية.

ما هي مكونات مهلبية قمر الدين؟

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، طريقة عمل قمر الدين، وجاءت المقادير كالتالي:

قمر الدين.

6 أكواب من الماء.

نصف كوب من النشا.

نصف كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

زبيب.

جوز هند.

خطوات طريقة عمل مهلبية قمر الدين

أذيبي النشا في نصف كوب من الماء.

اتركيهم جانبًا وضعي الماء على نار متوسطة.

اتركيه حتى يغلي، وقلبيه من فترة لأخرى حتى يذوب.

ضيفي كل من السكر والنشا.

قليبهم بشكل استمرار حتى يغلي الخليط.

اتركي حتى يصبح ذو قوام سميك دون تكتل.

صبي قمر الدين داخل الأكواب وزينيه.

ضيفي المكسرات وجوز الهند.

ضعي الأكواب في الثلاجة لحين تقديمه.

طريقة عمل مهلبية قمر الدين بالخلاط

المقادير

ملعقة كبيرة عصير لمون.

رشه ملح ليمون.

كيلو مشمش.

نصف كوب سكر.

نصف كوب عسل.

طريقة عمل قمر الدين

ضعي كيلو مشمش مع ملعقة كبيرة ليمون.

ضعي المشمش على النار.

ضيفي رشة ملح ونصف كوب عسل.

اتركيه على نار هادئة

افردي المشمش في صينية واتركي حتى يبرد.

ضعي في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

قدميه لأسرتك في كاسات.

طريقة عمل مهلبية قمر الدين للشيف نجلاء الشرشابي

المقادير

لفة من قمر الدين.

نصف كوب سكر.

‏ملعقة كبيرة ماء ورد.

زبيب.

طريقة التحضير

لعمل طريقة عمل مهلبية قمر الدين ضعي كل المكونات على النار.

زيلي الخليط واضربيه في الخلاط.

ثم ضعيه على النار مرة أخرى.

ضعي السكر وقلبي جيدا.

قلبي النشا في القليل من الماء ثم ضيفيه لخليط قمر الدين.

ضيفي على الوجة الزبيب وجوز الهند.

قدميه لأسرتك.

تكات لتحضير قمر الدين

كشف الموقع الأمريكى «fitnessyard»، عن تكات مميزة لتحضير قمر الدين، تمثلت في التالي: