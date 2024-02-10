أسعار الياميش 2024 في محافظة البحيرة.. قمر الدين بـ25 جنيها

يسعى المواطنون إلى معرفة أسعار الياميش 2024 في محافظة البحيرة قبل أيام من بداية شهر رمضان الكريم، حتى يمكن لأهالي المحافظة شراء مستلزمات الشهر بأسعار مخفضة من منافذ التموين ومعارض أهلا رمضان المقرر افتتاحها هذا الأسبوع.

أسعار الياميش 2024 في محافظة البحيرة

وحول أسعار الياميش 2024 في محافظة البحيرة، أعلنتها الغرفة التجارية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وتعرضها «الوطن» خلال السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها إلى متابعيها .

- بلح مجدول وزن كيلو نحو 211 جنيها.

- تمر مجدول وزن 800 جرام نحو 81 جنيها.

- كيلو اللوز 800 جنيه.

- عبوة بلح مجدول تيمار وزن 500 جرام 125 جنيها

- عبوة تمر مجدول الشروق كيلو 300 جنيه.

- سجل الفستق المحمص 350 للكيلو طبقا للنوع والجودة.

- لفة قمر الدين يترواح سعرها من 25 جنيها إلى 30 جنيها.

- كيلو جوز الهند 215 جنيها.

- كيلو السوداني المقشر 100 جنيه.

- عبوة تمر سكري مفتول الشروق كيلو 300 جنيه.

- عبوة تمر سادة الشروق 1000 جرام 102.95 جنيه.

- عبوة بلح رطب تيمار وزن 500 جرام 110 جنيهات.

- كيلو اللوز 800 جنيه.

- بلح صعيدي وزن 500 جرام 53 جنيها.

- تين مجفف النخيل 300 جرام 97 جنيها.

- مشمشية توب فاليو 200 جرام سعر 92 جنيها.

- بندق مقشر هايبر وان 200 جرام 149 جنيها.

- الفستق المحمص الكيلو 350 جنيهاز

- بلح صقعي وزن 500 جرام 60 جنيها.

- كيس فستق حجم وسط توب فاليو وزن 150 جراما بـ147 جنيها.

- قراصيا بدون نواة هايبر وان 200 جرام 106 جنيهات.

- تمر هندي النخيل 300 جرام 37.95 جنيه.

- قمر الدين جميلة وزن 4000 جرام 74 جنيها.

- لوز مقشر ني توب فاليو وزن 150 جراما بـ86 جنيها.

- كيلو البندق 510 جنيهات.

- بلح مجدول وزن كيلو 211 جنيها.

- بلح مجدول وزن 900 جرام 245 جنيها.