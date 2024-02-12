أسعار ياميش رمضان 2024.. اعرف قمر الدين بكام

يترقب الجميع قدوم شهر رمضان الكريم، وبدأ الكثيرون في شراء مستلزمات الصيام والتعرف على أسعار ياميش رمضان 2024، وبدأت المحلات التجارية الكبرى في الإعلان عنها.

أسعار ياميش رمضان 2024 في المحلات

ونستعرض في السطور التالية، أسعار ياميش رمضان 2024، وفقا لجولة لـ«الوطن» بمحلات العطارة في منطقة وسط البلد بالقاهرة.

جاءت أسعار ياميش رمضان 2024 كالآتي:

سجل سعر كيلو التمر اليوم ما بين 40 جنيها للنوع العادي، و150 جنيها للفاخر.

وصل سعر كيلو التين المجفف إلى ما بين 60 و150 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو الخوخ المجفف ما يقرب من 50 إلى 120 جنيها.

وسجل سعر الزبيب السوري 80 جنيها، بينما وصل سعر الزبيب الإيراني إلى 250 جنيها للكيلوجرام.

وبلغ سعر كيلو القراصيا ما بين 40 جنيها للنوع العادي ومنزوع النوى 120 جنيها، ووصل سعر لفة قمر الدين إلى ما بين 25 و30 جنيها.

فيما وصل سعر كيلو المشمشية إلى 149 جنيها.

أسعار مكسرات رمضان 2024

وجاءت أسعار مكسرات رمضان 2024 كالتالي:

سجل سعر الفستق الحلبي اليوم ما يقرب من 350 إلى 600 جنيه للكيلوجرام.

بلغ سعر كيلو البندق اليوم ما بين 200 إلى 450 جنيها.

جاء سعر كيلو الكاجو اليوم من 300 إلى 650 جنيها.

وصل سعر كيلو اللوز إلى ما يقرب من 250 و550 جنيها.

وجاء سعر عين الجمل اليوم ما بين 220 إلى 400 جنيه.

متوسط أسعار ياميش رمضان 2024

سعر القراصيا الـ200 جرام دون نواة 106 جنيهات.

متوسط سعر رول قمر الدين الـ400 جرام 110 جنيهات.

متوسط سعر لفة قمر الدين ما بين 25 و30 جنيها حسب جودتها.

متوسط سعر المشمشية الـ200 جرام 149 جنيها.

بينما جاء متوسط سعر التمر الهندي النخيل الـ300 جرام حوالي 37.95 جنيه.

ومتوسط سعر كيلو الزبيب التركي يصل إلى 220 جنيها .

وجاء متوسط سعر التين المجفف الـ250 جراما بنحو 126 جنيها.

بينما متوسط سعر كيلو الزبيب الإيراني 240 جنيها.

وبلغ متوسط سعر علبة التمر الـ700 جرام 70 جنيها.