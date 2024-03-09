إزالة 81 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مواصلة جهود إزالة التعديات في مختلف المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات التي بدأت في 24 فبراير الماضي، للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولمنع أي محاولات جديدة للتعدي عليها.

إزالة 81 حالة تعد بمراكز المنيا

وعن جهود المراكز والمدن في حملة الإزالة، أكد المحافظ في بيان صحفي، أنه تم إزالة 81 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى 26 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في مراكز العدوة وبني مزار والمنيا. كما جرى إزالة 42 حالة تعد على الأراضي الزراعية في مراكز أخرى، و13 حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأشار محافظ المنيا إلي أنه تم استخدام معدات الوحدات المحلية لإزالة التعديات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، وتؤكد التزام السلطات المحلية بمكافحة التعديات وحفظ الأملاك العامة.