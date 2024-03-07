محافظ قنا: إجراءات رادعة ضد المتعدين على الأراضي الزراعية

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أهمية تضافر وتكثيف الجهود في العمل بين الجهات المعينة كافة، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها من خلال المتابعة الميدانية لرؤساء المراكز، ومنظومة المتغيرات المكانية، ومسؤولي الجمعيات الزراعية وغيرها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

التصدي للممارسات غير القانونية

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ قنا مع عدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة الإجراءات اللازمة للتصدي للممارسات غير القانونية للتعديات على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب.

وتناول الاجتماع ما نُفذ خلال الفترة الماضية، من رصد للتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها والإجراءات التي اتخذت حيالها، فضلاً عن استعراض الجهود المبذولة وما سينفذ خلال الفترة المقبلة.

مواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية

وشدد «الداودي» على ضرورة إزالة أية تعديات على الأراضي الزراعية في مهدها دون تهاون أو تقاعس، لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، على أنّ تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتُحرر محاضر حيال المتعدين والمخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفة القانون.