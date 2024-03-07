محافظة المنيا: خط واتساب جديد لتلقي الشكاوى ضمن مبادرة «صوتك مسموع»

قالت محافظة المنيا، إن وزارة التنمية المحلية خصصت رقم واتساب جديد لتلقي شكاوى المواطنين من خلال مبادرة «صوتك مسموع» على الرقم الجديد.

فحص الشكاوى والعمل على حلها

وذكر بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، أن مبادرة «صوتك مسموع»، منصة دائمة لوزارة التنمية المحلية لتلقي شكاوى المواطنين في جميع أنحاء المحافظات، وفحصها والعمل على إزالة أسبابها منذ انطلاقها في أكتوبر 2018 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وتعمل المبادرة على مُعالجة شكاوى المواطنين الخاصة بالبناء المخالف، والتعديات على أراضي الزراعية وأملاك الدولة، النظافة، المخالفات بأنواعها، الإشغالات، الفساد، شكاوى قري المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

يمكن للمواطنين في محافظة المنيا تقديم شكواهم ومقترحاتهم إلى مبادرة «صوتك مسموع» عبر رقم واتساب الجديد 01200353111، أو علي رقم الخط الساخن: 15330.

استخدام قنوات التواصل المختلفة

وتهدف مبادرة «صوتك مسموع»، إلى التخفيف عن كاهل المواطنين والاستجابة إلى شكواهم وتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة، حيث دعت محافظة المنيا جميع المواطنين إلى استخدام قنوات التواصل المختلفة للمبادرة لتقديم شكواهم ومقترحاتهم للعمل علي حلها والاستجابة لها في أقرب وقت ممكن.

ويهتم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بعقد لقاءات دورية مع إدارة التواصل وخدمة المواطنين داخل ديوان عام المحافظة للعمل على حل جميع الشكاوى الواردة.