البنوك تبدأ فتح الحسابات مجانا لمدة 23 يوما

بدأت أولى فعاليات الشمول المالي لعام 2024 باحتفالية اليوم العالمي للمرأة التي تستمر في الفترة من 8 إلى 31 مارس، وتتيح البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري خلال الفترة من 8 إلى 31 مارس 2024 عدد من الخدمات المصرفية المجانية، وذلك في إطار فعاليات الشمول المالي خلال 2024.

فتح حساب جديد مجانا

وتقوم البنوك في الفترة من 8 وحتى 31 مارس 2024، بفتح حسابات للعملاء الجدد بدون حد أدنى وبدون مصاريف، فضلا عن تواجد البنوك خارج فروعها وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما وكذا العديد من الخدمات البنكية الأخرى في إطارتطبيق فعاليات الشمول المالي والتي حددها البنك المركزي المصري.

فعاليات الشمول المالي 2024

جدير بالذكر، أن فعاليات الشمول المالي التي حددها البنك المركزي المصري تشمل 6 فعاليات وهي؛ احتفالية المرأة وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمراة في الفترة من 8 وحتى 31 مارس، واحتفالية اليوم العربي للشمول المالي في الفترة من 1 وحتى 30 أبريل، واحتفالية الشباب تزامنا مع اليوم العالمي للشباب في الفترة من 1 وحتى 15 أغسطس، واحتفالية الفلاح توامنا مع اليوم العالمي للفلاح في الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر، واحتفالية الادخار بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار وذلك في الفترة من 15 وحتى 31 أكتوبر، واحتفالية ذوي الهمم تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الهمم وذلك في الفترة من 1 وحتى 15 ديسمبر 2024.