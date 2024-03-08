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دراما المتحدة

في اليوم العالمي للمرأة.. شيخ الأزهر يدعو العالم للتضامن لإنقاذ النساء من الحروب

كتب:

محمد أيمن سالم
07:36 م | الجمعة 08 مارس 2024
شيخ الأزهر

شيخ الأزهر

وجه فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الجمعة، نداءا عالميا للتضامن والاتحاد من أجل إنقاذ النساء من معاناة الحرب والظلم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

شيخ الأزهر يطالب بإنقاذ النساء ضحايا الحروب

وقال شيخ الأزهر، في تدوينة نشرتها صفحته الرسمية على فيسبوك: يتزامن اليوم العالمي للمرأة مع ما تُعانيه نساء فلسطين وأوكرانيا والسودان وبورما وغيرها من مناطق الصراع من عدوان استباح كرامتهنَّ وجردهنَّ من كل حقوقهنَّ، وفي مقدمتها حقهن في الوجود والحياة، في غزة وحدها قُتِلَ ما يقارب ٩٠٠٠ منهن، وقُضِيَ على حقهن في التعليم والخدمات الطبية والعيش في مسكن آمن.

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بقلم محمد أيمن سالم