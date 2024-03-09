وزيرة الثقافة وسفير فرنسا بالقاهرة يشهدان عرض «كارمن» بالأوبرا 

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والسفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بمصر، عرض «أوبرا كارمن»، بحضور الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، ووفد من الدبلوماسيين العاملين بالسفارة، والمركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة، والعرض تؤدي خلاله الميتزوسوبرانو الفرنسية «ماري كارال»، التي تستضيفها الأوبرا لأول مرة دور «كارمن».

وزيرة الثقافة: الإبداع إحدى الوسائل الفاعلة لتوطيد العلاقات بين الشعوب

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن الإبداع بمختلف صوره يُعد إحدى الوسائل الفاعلة لتوطيد العلاقات بين الشعوب، قائلة إن مشاركة الميتزوسوبرانو الفرنسية «مارى كارال»، في عرض «أوبرا كارمن»، يأتي ضمن خطط التبادل الثقافي والفني بين الدولتين.

وعبر السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، عن سعادته بالتعاون بين سفارة فرنسا بالقاهرة، مُمثلة في المركز الثقافي الفرنسي، ووزارة الثقافة المصرية، ممثلة في دار الأوبرا، مضيفًا أن «أوبرا كارمن» هي الفعالية الأولى التي يشهدها بالأوبرا، التي يأتي عرضها متواكبًا مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، وعام الفرانكفونية.

عرض كارمن في دار الأوبرا

وقالت الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا، إن عرض كارمن يُعد إحدى العلامات البارزة في تاريخ الفنون الجادة، مضيفة أن إعادة إنتاجه بعد غياب 15 عامًا يهدف إلى تقديم أهم إيقونات الإبداع إلى الجمهور المصري والجاليات المُقيمة.

يُذكر أن، عرض «أوبرا كارمن» بقيادة المايسترو نادر عباسي، المشرف الفني على الفرق الفنية بالأوبرا، والقائد الأساسي لدار الأوبرا المصرية، وإخراج حازم طايل، وأداء فرقة أوبرا القاهرة، ومديرها الفني الدكتورة داليا فاروق، وبُمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة، وفرقة باليه أوبرا القاهرة، مع كورال أوبرا القاهرة، وتصميم الديكور، محمد عبد الرازق، والإضاءة، ياسر شعلان، ومدرب الكورال، مينا حنا، تصميم الرقصات، أرمينيا كامل، ويُعاد تقديمه أيام: الخميس، الجمعة، الأحد، الإثنين 18، 19، 21 ، 22 أبريل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.